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US Open

Тарпищев: вариант переноса US Open из Нью-Йорка обсуждается, но конкретики нет

Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вариант переноса Открытого чемпионата США по теннису (US Open) из Нью-Йорка в город с более благополучной эпидемиологической ситуацией обсуждается, но конкретики на сегодняшний день нет. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Открытый чемпионат США должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке.

"Обсуждается вариант, при котором US Open пройдет в запланированные сроки, но не в привычном месте - не в Нью-Йорке, так как там сложная эпидемиологическая ситуация, - сказал Тарпищев. - Но это все в рамках дискуссии. Пока никакой конкретики нет, так как нет никакого понимания, как будет развиваться ситуация [с пандемией коронавируса]".

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля.

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US OpenТарпищев, Шамиль Анвярович
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