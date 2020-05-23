Футбольный клуб "Спартак" возобновил тренировки на базе в Тарасовке

В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому спортивные объекты для тренировок клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в регионе возобновят работу не ранее 23 мая. В документе отмечалось, что возобновление деятельности баз допускается с даты направления уведомления о готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования региона. Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил ТАСС, что в регионе разработан согласованный Роспотребнадзором стандарт о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса.

ТАСС, 23 мая. Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о начале тренировочного процесса на базе в подмосковной Тарасовке. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Сегодня красно-белые собрались на клубной базе в Тарасовке, где ближайшие несколько недель будут жить и готовиться к возобновлению сезона. В ближайшие дни на базе в Тарасовке будут находиться 25 футболистов. Это вратари - Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров и Александр Селихов; защитники - Айртон, Илья Гапонов, Илья Голосов (18-летний левый защитник вызван из "Спартака-2"), Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов; полузащитники - Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Аяз Гулиев, Наиль Умяров и Никита Бакалюк; нападающие - Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе и Александр Соболев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с обязательным двухнедельным карантином тренерского штаба "Спартака" во главе с Доменико Тедеско на данном этапе тренировки клуба будут проходить под руководством тренера по физподготовке Владимира Чепзановича.

15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. Турнир был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. "Спартак" идет на восьмом месте, имея в активе 28 очков.