Заразившийся коронавирусом футболист "Локомотива" Фарфан тренируется в домашних условиях

МОСКВА, 23 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Состояние здоровья зараженного коронавирусной инфекцией нападающего футбольного клуба "Локомотив" Джефферсона Фарфана нормализовалось, игрок приступил к домашним тренировкам в условиях изоляции. Об этом ТАСС сообщил врач столичного клуба Никита Карлицкий.

Фарфан стал первым игроком Российской премьер-лиги, у которого был выявлен коронавирус. 35-летний перуанец выступает за "Локомотив" с 2017 года. В составе железнодорожников он стал чемпионом России, а также двукратным обладателем Кубка России. Футболист не покидал Россию с начала пандемии.

"У Фарфана дней пять как нормализовалась температура, все хорошо - динамика положительная, - сказал Карлицкий. - Он уже немного занимается в условиях изоляции - дома у него поставили тренажер, слегка работает. 27 мая планируется полностью перебор анализов и, скорее всего, в эти же числа сделаем компьютерную томографию, чтобы выяснить состояние легких. Учитывая выраженную положительную динамику, там все нормально".

"Томографию в любом случае надо сделать, а раньше нет смысла, потому что есть определенные изменения и нужно время, чтобы они прошли", - добавил врач "Локомотива".

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко.