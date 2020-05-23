Дубль Хаверца принес победу "Байеру" в матче с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

Игра в Мёнхенгладбахе, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Полузащитник "Байера" Кай Хаверц забил первый гол в матче на седьмой минуте, а на 58-й минуте с пенальти второй раз поразил ворота соперника, 20-летний игрок сделал дубль во втором матче подряд, всего на его счету 10 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Также за "Байер" результативным ударом отметился Свен Бендер (81-я минута). В составе "Боруссии" единственный гол забил Маркус Тюрам (52).

ТАСС, 23 мая. Леверкузенский "Байер" обыграл в гостях "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

"Байер" одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата Германии. Благодаря этому клуб из Леверкузена поднялся на третью строчку в турнирной таблице - после 27 игр "Байер" набрал 53 очка. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха находится на четвертом месте, имея в активе 52 очка.

В другом матче субботы дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Вольфсбург" со счетом 2:0. В составе победителей отличились Рафаэль Геррейро (32) и Ашраф Хакими (78). Для дортмундского клуба эта победа стала шестой подряд в чемпионате Германии, при этом "Вольфсбург" проиграл впервые с 19-го тура. На 82-й минуте встречи с поля был удален полузащитник хозяев Феликс Клаус.

В матче между "Падерборном" и "Хоффенхаймом" была зафиксирована ничья (1:1). Бременский "Вердер" в гостях обыграл "Фрайбург" (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на домашней арене примет "Айнтрахт" из Франкфурта.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.