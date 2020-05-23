Дубль Хаверца принес победу "Байеру" в матче с "Боруссией" из Мёнхенгладбаха

ТАСС, 23 мая. Леверкузенский "Байер" обыграл в гостях "Боруссию" из Мёнхенгладбаха со счетом 3:1 в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Игра в Мёнхенгладбахе, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Полузащитник "Байера" Кай Хаверц забил первый гол в матче на седьмой минуте, а на 58-й минуте с пенальти второй раз поразил ворота соперника, 20-летний игрок сделал дубль во втором матче подряд, всего на его счету 10 забитых мячей в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Также за "Байер" результативным ударом отметился Свен Бендер (81-я минута). В составе "Боруссии" единственный гол забил Маркус Тюрам (52).
"Байер" одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата Германии. Благодаря этому клуб из Леверкузена поднялся на третью строчку в турнирной таблице - после 27 игр "Байер" набрал 53 очка. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха находится на четвертом месте, имея в активе 52 очка.
В другом матче субботы дортмундская "Боруссия" в гостях обыграла "Вольфсбург" со счетом 2:0. В составе победителей отличились Рафаэль Геррейро (32) и Ашраф Хакими (78). Для дортмундского клуба эта победа стала шестой подряд в чемпионате Германии, при этом "Вольфсбург" проиграл впервые с 19-го тура. На 82-й минуте встречи с поля был удален полузащитник хозяев Феликс Клаус.
В матче между "Падерборном" и "Хоффенхаймом" была зафиксирована ничья (1:1). Бременский "Вердер" в гостях обыграл "Фрайбург" (1:0). Позднее в субботу лидер чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на домашней арене примет "Айнтрахт" из Франкфурта.
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|26
|18
|4
|4
|75-26
|58
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|4
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|5
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|25
|8
|4
|13
|39-44
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18