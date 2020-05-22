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Футбол в Германии

"Герта" разгромила "Унион" в берлинском дерби чемпионата Германии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0
Футболисты "Униона" Юнус Малли и "Герты" Арне Майер EPA-EFE/Stuart Franklin
Описание
Футболисты "Униона" Юнус Малли и "Герты" Арне Майер
© EPA-EFE/Stuart Franklin

ТАСС, 22 мая. "Герта" на своем поле в берлинском дерби победила "Унион" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Все мячи были забиты во втором тайме. Голами в составе победителей отметились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус Кунья (61) и Дедрик Бойата (77).

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Обе команды представляют Берлин, однако этот матч стал лишь вторым в истории противостояния в высшем дивизионе. "Унион" дебютировал в бундеслиге в 2019 году, в матче первого круга клуб одержал домашнюю победу со счетом 1:0. К руководству командой вернулся главный тренер Урс Фишер, который был вынужден пропустить прошлый матч против "Баварии" (0:2). Специалист находился на карантине после возвращения из Швейцарии.

Одержавшая вторую кряду разгромную победу "Герта" поднялась на 10-е место турнирной таблицы, набрав в 27 матчах 34 очка. "Унион" с 30 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Герта" 27 мая сыграет на везде с "Лейпцигом". "Унион" в этот же день примет "Майнц".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии, Фарерских островов и Эстонии.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария26184475-2658
2Боруссия Д26166472-3354
3Боруссия М26164652-3152
4Лейпциг26149363-2751
5Байер26155649-3150
6Вольфсбург26109736-3139
7Фрайбург26107935-3637
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм261051135-4635
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Унион27931532-4730
13Айнтрахт Ф25841339-4428
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер25461528-5918
18Падерборн26451730-5417

 

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