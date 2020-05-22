"Герта" разгромила "Унион" в берлинском дерби чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 22 мая. "Герта" на своем поле в берлинском дерби победила "Унион" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Все мячи были забиты во втором тайме. Голами в составе победителей отметились Ведад Ибишевич (51-я минута), Доди Лукебакио (52), Матеус Кунья (61) и Дедрик Бойата (77).
Обе команды представляют Берлин, однако этот матч стал лишь вторым в истории противостояния в высшем дивизионе. "Унион" дебютировал в бундеслиге в 2019 году, в матче первого круга клуб одержал домашнюю победу со счетом 1:0. К руководству командой вернулся главный тренер Урс Фишер, который был вынужден пропустить прошлый матч против "Баварии" (0:2). Специалист находился на карантине после возвращения из Швейцарии.
Одержавшая вторую кряду разгромную победу "Герта" поднялась на 10-е место турнирной таблицы, набрав в 27 матчах 34 очка. "Унион" с 30 очками занимает 12-е место. В следующем туре "Герта" 27 мая сыграет на везде с "Лейпцигом". "Унион" в этот же день примет "Майнц".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен. В Европе также проходят матчи чемпионатов Белоруссии, Фарерских островов и Эстонии.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|26
|18
|4
|4
|75-26
|58
|2
|Боруссия Д
|26
|16
|6
|4
|72-33
|54
|3
|Боруссия М
|26
|16
|4
|6
|52-31
|52
|4
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|5
|Байер
|26
|15
|5
|6
|49-31
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|10
|9
|7
|36-31
|39
|7
|Фрайбург
|26
|10
|7
|9
|35-36
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|10
|5
|11
|35-46
|35
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|25
|8
|4
|13
|39-44
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|25
|4
|6
|15
|28-59
|18
|18
|Падерборн
|26
|4
|5
|17
|30-54
|17