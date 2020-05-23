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Футбол в Германии

"Бавария" победила в шестом матче чемпионата Германии подряд, разгромив "Айнтрахт"

Встреча завершилась со счетом 5:2
Томас Мюллер EPA-EFE/ANDREAS GEBERT
Описание
Томас Мюллер
© EPA-EFE/ANDREAS GEBERT

ТАСС, 23 мая. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Матч в Мюнхене, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Счет был открыт на 17-й минуте - результативным ударом отметился полузащитник "Баварии" Леон Горецка. Помимо него, в составе хозяев поля отличились Томас Мюллер (41-я минута), Роберт Левандовский (46), Альфонсо Дэвис (61), а также автогол забил защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер. Он же стал автором двух мячей "Айнтрахта" (52, 55).

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Победа над "Айнтрахтом" стала шестой подряд для "Баварии" в чемпионате Германии. При этом с 14-го тура, в котором мюнхенский клуб в гостях уступил "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (1:2), "Бавария" лишь раз сыграла вничью (дома с "Лейпцигом" 0:0), победив во всех остальных матчах чемпионата. "Айнтрахт" уступил в пятой встрече национального первенства подряд.

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. "Айнтрахт" расположился на 13-м месте, имея в активе 28 очков после 26 матчей. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - с дортмундской "Боруссией". "Айнтрахт" в этот же день дома примет "Фрайбург".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Байер27165652-3253
4Боруссия М27164753-3452
5Лейпциг26149363-2751
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Унион27931532-4730
13Айнтрахт Ф26841441-4928
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518

 

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