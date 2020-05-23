"Бавария" победила в шестом матче чемпионата Германии подряд, разгромив "Айнтрахт"

ТАСС, 23 мая. Мюнхенская "Бавария" обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Матч в Мюнхене, как и все остальные встречи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции. Счет был открыт на 17-й минуте - результативным ударом отметился полузащитник "Баварии" Леон Горецка. Помимо него, в составе хозяев поля отличились Томас Мюллер (41-я минута), Роберт Левандовский (46), Альфонсо Дэвис (61), а также автогол забил защитник "Айнтрахта" Мартин Хинтереггер. Он же стал автором двух мячей "Айнтрахта" (52, 55).
Победа над "Айнтрахтом" стала шестой подряд для "Баварии" в чемпионате Германии. При этом с 14-го тура, в котором мюнхенский клуб в гостях уступил "Боруссии" из Мёнхенгладбаха (1:2), "Бавария" лишь раз сыграла вничью (дома с "Лейпцигом" 0:0), победив во всех остальных матчах чемпионата. "Айнтрахт" уступил в пятой встрече национального первенства подряд.
"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. "Айнтрахт" расположился на 13-м месте, имея в активе 28 очков после 26 матчей. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - с дортмундской "Боруссией". "Айнтрахт" в этот же день дома примет "Фрайбург".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80-28
|61
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|4
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|5
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18