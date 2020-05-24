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Футбол в Германии

Флик: "Бавария" надеется показать свой лучший футбол в игре с дортмундской "Боруссией"

В субботу "Бавария" обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик EPA-EFE/ANDREAS GEBERT
Описание
Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик
© EPA-EFE/ANDREAS GEBERT

ТАСС, 24 мая. Мюнхенская "Бавария" будет стремиться показать свой лучший футбол в матче чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии", который состоится во вторник, однако вне зависимости от его исхода чемпионская гонка продолжится. Об этом заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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"Я очень доволен первым таймом, мы доминировали. Хочу похвалить Давида Алабу, который вновь здорово сыграл на позиции центрального защитника, - сказал Флик. - Также сегодня нельзя не отметить Томаса Мюллера, который очень умно использовал свободное пространство и принял участие в нескольких забитых мячах. Первая половина матча прошла по нашему сценарию".

"После перерыва нам удалось быстро забить третий мяч. Может быть, из-за этого мы немного потеряли концентрацию, вследствие чего пропустили два мяча. "Айнтрахт" грамотно разыграл стандарты, нам необходимо обратить внимание на этот аспект при подготовке к следующим играм. Нас ждет важный матч во вторник, надеемся показать свой лучший футбол, однако вне зависимости от исхода встречи в чемпионской гонке еще ничего не будет решено", - добавил главный тренер "Баварии".

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Байер27165652-3253
4Боруссия М27164753-3452
5Лейпциг26149363-2751
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0426910733-4037
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Унион27931532-4730
13Айнтрахт Ф26841441-4928
14Аугсбург26761337-5427
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518

 

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