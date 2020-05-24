Флик: "Бавария" надеется показать свой лучший футбол в игре с дортмундской "Боруссией"

ТАСС, 24 мая. Мюнхенская "Бавария" будет стремиться показать свой лучший футбол в матче чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии", который состоится во вторник, однако вне зависимости от его исхода чемпионская гонка продолжится. Об этом заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
В субботу "Бавария" обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии
"Я очень доволен первым таймом, мы доминировали. Хочу похвалить Давида Алабу, который вновь здорово сыграл на позиции центрального защитника, - сказал Флик. - Также сегодня нельзя не отметить Томаса Мюллера, который очень умно использовал свободное пространство и принял участие в нескольких забитых мячах. Первая половина матча прошла по нашему сценарию".
"После перерыва нам удалось быстро забить третий мяч. Может быть, из-за этого мы немного потеряли концентрацию, вследствие чего пропустили два мяча. "Айнтрахт" грамотно разыграл стандарты, нам необходимо обратить внимание на этот аспект при подготовке к следующим играм. Нас ждет важный матч во вторник, надеемся показать свой лучший футбол, однако вне зависимости от исхода встречи в чемпионской гонке еще ничего не будет решено", - добавил главный тренер "Баварии".
"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80-28
|61
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|4
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|5
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|26
|9
|10
|7
|33-40
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|13
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|14
|Аугсбург
|26
|7
|6
|13
|37-54
|27
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18