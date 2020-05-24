Флик: "Бавария" надеется показать свой лучший футбол в игре с дортмундской "Боруссией"

ТАСС, 24 мая. Мюнхенская "Бавария" будет стремиться показать свой лучший футбол в матче чемпионата Германии против дортмундской "Боруссии", который состоится во вторник, однако вне зависимости от его исхода чемпионская гонка продолжится. Об этом заявил главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу "Бавария" обыграла "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне со счетом 5:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии

"Я очень доволен первым таймом, мы доминировали. Хочу похвалить Давида Алабу, который вновь здорово сыграл на позиции центрального защитника, - сказал Флик. - Также сегодня нельзя не отметить Томаса Мюллера, который очень умно использовал свободное пространство и принял участие в нескольких забитых мячах. Первая половина матча прошла по нашему сценарию".

"После перерыва нам удалось быстро забить третий мяч. Может быть, из-за этого мы немного потеряли концентрацию, вследствие чего пропустили два мяча. "Айнтрахт" грамотно разыграл стандарты, нам необходимо обратить внимание на этот аспект при подготовке к следующим играм. Нас ждет важный матч во вторник, надеемся показать свой лучший футбол, однако вне зависимости от исхода встречи в чемпионской гонке еще ничего не будет решено", - добавил главный тренер "Баварии".

"Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 61 очко после 27 игр. В следующем туре 26 мая "Бавария" в гостях встретится с ближайшим преследователем в турнирной таблице - дортмундской "Боруссией", на счету которой 57 очков.