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Влияние коронавируса на спорт

Два новых случая заражения коронавирусом выявлено в клубах чемпионата Англии по футболу

Всего было протестировано 996 человек

ТАСС, 24 мая. Тесты еще двух представителей клубов чемпионата Англии по футболу дали положительный результат на коронавирус по итогам тестирования, проведенного 19-22 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Всего было проверено 996 человек. Инфицированные уже находятся на карантине, который продлится семь дней. Имена представителей клубов, чьи тесты оказались положительными, не афишируются.

Число тестируемых по сравнению с прошлой неделей возросло на 248 человек, тогда было выявлено шесть случаев заражения в трех клубах. Их результаты не были включены в статистику на этой неделе, так как они продолжают пребывать на карантине.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, что является первым этапом к возобновлению чемпионата.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Великобритании зафиксировано более 258 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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