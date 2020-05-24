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НХЛ

Два клуба выступили против плей-офф из 24 команд в случае возобновления сезона НХЛ

В субботу профсоюз игроков НХЛ утвердил формат из 24 команд в плей-офф в качестве приоритетного

ТАСС, 24 мая. "Тампа" и "Каролина" выступили против проведения плей-офф из 24 команд в случае возобновления сезона-2019/20 Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил журналист Ник Кипреос в своем Twitter.

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В субботу профсоюз игроков НХЛ утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона (остальные 29 клубов поддержали данный формат).

Формат плей-офф из 24 команд предполагает, что по четыре лучших клуба каждой конференции будут играть между собой для определения посева. Оставшиеся 16 команд проведут один раунд. Победители пар, которые присоединятся к лучшим клубам конференций, определятся в сериях до трех побед. Таким образом, за Кубок Стэнли будут бороться 16 команд, серии пройдут в стандартном формате - до четырех побед.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Даты возобновления сезона пока не назывались.

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