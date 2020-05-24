"Шальке" уступил "Аугсбургу" и довел серию без побед в чемпионате Германии до девяти игр

ТАСС, 24 мая. "Аугсбург" на выезде со счетом 3:0 победил "Шальке" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Гельзенкирхене, как и все остальные матчи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Прямым ударом со штрафного счет открыл Эдуард Лёвен (6-я минута), второй мяч забил Ноа-Жоэль Саренрен-Базе (76), третий гол на счету Серхио Кордовы (90).

Лёвен имеет российское и германское гражданство, он играет за "Аугсбург" на правах аренды. Полузащитник также выступал на взрослом уровне за "Нюрнберг" и "Герту", которой принадлежат права на 23-летнего игрока.

"Аугсбург" одержал первую за семь матчей (одна ничья, пять поражений) победу в чемпионате и с 30 очками в 27 турах поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. "Шальке" не может выиграть в бундеслиге на протяжении девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений), клуб имеет в активе 37 очков и идет восьмым. В следующем туре "Аугсбург" примет 27 мая "Падерборн", "Шальке" в этот же день встретится в гостях с "Фортуной".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.