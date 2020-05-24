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Футбол в Германии

"Шальке" уступил "Аугсбургу" и довел серию без побед в чемпионате Германии до девяти игр

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Аугсбурга"
Футболисты "Аугсбурга" Феликс Удуохай и "Шальке" Рабби Матондо EPA-EFE/MARTIN MEISSNER
Описание
Футболисты "Аугсбурга" Феликс Удуохай и "Шальке" Рабби Матондо
© EPA-EFE/MARTIN MEISSNER

ТАСС, 24 мая. "Аугсбург" на выезде со счетом 3:0 победил "Шальке" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.

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Встреча в Гельзенкирхене, как и все остальные матчи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Прямым ударом со штрафного счет открыл Эдуард Лёвен (6-я минута), второй мяч забил Ноа-Жоэль Саренрен-Базе (76), третий гол на счету Серхио Кордовы (90).

Лёвен имеет российское и германское гражданство, он играет за "Аугсбург" на правах аренды. Полузащитник также выступал на взрослом уровне за "Нюрнберг" и "Герту", которой принадлежат права на 23-летнего игрока.

"Аугсбург" одержал первую за семь матчей (одна ничья, пять поражений) победу в чемпионате и с 30 очками в 27 турах поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. "Шальке" не может выиграть в бундеслиге на протяжении девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений), клуб имеет в активе 37 очков и идет восьмым. В следующем туре "Аугсбург" примет 27 мая "Падерборн", "Шальке" в этот же день встретится в гостях с "Фортуной".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Байер27165652-3253
4Боруссия М27164753-3452
5Лейпциг26149363-2751
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0427910833-4337
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Аугсбург27861340-5430
13Унион27931532-4730
14Айнтрахт Ф26841441-4928
15Майнц26831536-5527
16Фортуна26581327-5023
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518

 

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