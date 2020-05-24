"Шальке" уступил "Аугсбургу" и довел серию без побед в чемпионате Германии до девяти игр

ТАСС, 24 мая. "Аугсбург" на выезде со счетом 3:0 победил "Шальке" в матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Гельзенкирхене, как и все остальные матчи тура, началась с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.
Прямым ударом со штрафного счет открыл Эдуард Лёвен (6-я минута), второй мяч забил Ноа-Жоэль Саренрен-Базе (76), третий гол на счету Серхио Кордовы (90).
Лёвен имеет российское и германское гражданство, он играет за "Аугсбург" на правах аренды. Полузащитник также выступал на взрослом уровне за "Нюрнберг" и "Герту", которой принадлежат права на 23-летнего игрока.
"Аугсбург" одержал первую за семь матчей (одна ничья, пять поражений) победу в чемпионате и с 30 очками в 27 турах поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. "Шальке" не может выиграть в бундеслиге на протяжении девяти матчей (четыре ничьи, пять поражений), клуб имеет в активе 37 очков и идет восьмым. В следующем туре "Аугсбург" примет 27 мая "Падерборн", "Шальке" в этот же день встретится в гостях с "Фортуной".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80-28
|61
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|4
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|5
|Лейпциг
|26
|14
|9
|3
|63-27
|51
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|27
|9
|10
|8
|33-43
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Аугсбург
|27
|8
|6
|13
|40-54
|30
|13
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|14
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|15
|Майнц
|26
|8
|3
|15
|36-55
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18