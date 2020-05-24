Хет-трик Вернера во второй раз за сезон помог "Лейпцигу" разгромить "Майнц"

ТАСС, 24 мая. "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 5:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.
Голы в матче забили Тимо Вернер (11, 48 и 75-я минуты), Юссуф Поульсен (23) и Марсель Забитцер (36).
В первом круге 2 ноября прошлого года "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 8:0, одержав свою крупнейшую победу в истории. Забитцер и Поульсен также отличились забитыми мячами, в обоих встречах Вернер сделал хет-трик.
Для Вернера текущий сезон является самым результативным в карьере: в 27 матчах чемпионата он отличился 24 раза. До этого он забивал 21 мяч в сезоне-2016/17, ставшим для него первым в составе "Лейпцига". Вернер идет вторым в таблице бомбардиров бундеслиги текущего сезона, уступая нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовскому (27).
"Лейпциг", трижды подряд сыгравший вничью в национальном чемпионате перед матчем с "Майнцем", благодаря победе поднялся на третью строчку турнирной таблицы, набрав в 27 турах 54 очка. "Майнц" с 27 очками идет 15-м. В следующем туре "Лейпциг" 27 мая примет берлинскую "Герту", "Майнц" в тот же день сыграет в Берлине с местным "Унионом".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80-28
|61
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Лейпциг
|27
|15
|9
|3
|68-27
|54
|4
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|5
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|27
|9
|10
|8
|33-43
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|11
|Кельн
|26
|10
|3
|13
|41-47
|33
|12
|Аугсбург
|27
|8
|6
|13
|40-54
|30
|13
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|14
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|15
|Майнц
|27
|8
|3
|16
|36-60
|27
|16
|Фортуна
|26
|5
|8
|13
|27-50
|23
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18