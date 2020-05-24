Хет-трик Вернера во второй раз за сезон помог "Лейпцигу" разгромить "Майнц"

ТАСС, 24 мая. "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 5:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Голы в матче забили Тимо Вернер (11, 48 и 75-я минуты), Юссуф Поульсен (23) и Марсель Забитцер (36).

В первом круге 2 ноября прошлого года "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 8:0, одержав свою крупнейшую победу в истории. Забитцер и Поульсен также отличились забитыми мячами, в обоих встречах Вернер сделал хет-трик.

Для Вернера текущий сезон является самым результативным в карьере: в 27 матчах чемпионата он отличился 24 раза. До этого он забивал 21 мяч в сезоне-2016/17, ставшим для него первым в составе "Лейпцига". Вернер идет вторым в таблице бомбардиров бундеслиги текущего сезона, уступая нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовскому (27).