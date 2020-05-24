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Футбол в Германии

Хет-трик Вернера во второй раз за сезон помог "Лейпцигу" разгромить "Майнц"

Встреча 27-го тура чемпионата Германии по футболу завершилась со счетом 5:0
Футболисты "Лейпцига" EPA-EFE/KAI PFAFFENBACH
Описание
Футболисты "Лейпцига"
© EPA-EFE/KAI PFAFFENBACH

ТАСС, 24 мая. "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 5:0 в гостевом матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

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Голы в матче забили Тимо Вернер (11, 48 и 75-я минуты), Юссуф Поульсен (23) и Марсель Забитцер (36).

В первом круге 2 ноября прошлого года "Лейпциг" разгромил "Майнц" со счетом 8:0, одержав свою крупнейшую победу в истории. Забитцер и Поульсен также отличились забитыми мячами, в обоих встречах Вернер сделал хет-трик.

Для Вернера текущий сезон является самым результативным в карьере: в 27 матчах чемпионата он отличился 24 раза. До этого он забивал 21 мяч в сезоне-2016/17, ставшим для него первым в составе "Лейпцига". Вернер идет вторым в таблице бомбардиров бундеслиги текущего сезона, уступая нападающему мюнхенской "Баварии" Роберту Левандовскому (27).

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"Лейпциг", трижды подряд сыгравший вничью в национальном чемпионате перед матчем с "Майнцем", благодаря победе поднялся на третью строчку турнирной таблицы, набрав в 27 турах 54 очка. "Майнц" с 27 очками идет 15-м. В следующем туре "Лейпциг" 27 мая примет берлинскую "Герту", "Майнц" в тот же день сыграет в Берлине с местным "Унионом".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Лейпциг27159368-2754
4Байер27165652-3253
5Боруссия М27164753-3452
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0427910833-4337
9Хоффенхайм271061136-4736
10Герта27971139-4834
11Кельн261031341-4733
12Аугсбург27861340-5430
13Унион27931532-4730
14Айнтрахт Ф26841441-4928
15Майнц27831636-6027
16Фортуна26581327-5023
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518

 

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