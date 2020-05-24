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Футбол в Германии

"Кёльн" сыграл вничью с "Фортуной" в чемпионате Германии, уступая по ходу встречи два мяча

Игра завершилась со счетом 2:2
Футболисты "Кельна" Тони Лейстнер и "Фортуны" Жан Циммер EPA-EFE/THILO SCHMUELGEN
Описание
Футболисты "Кельна" Тони Лейстнер и "Фортуны" Жан Циммер
© EPA-EFE/THILO SCHMUELGEN

ТАСС, 24 мая. "Кёльн" сыграл вничью со счетом 2:2 с "Фортуной" из Дюссельдорфа в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.

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В составе гостей голы забили Кенан Караман (41-я минута) и Эрик Томми (61). За "Кёльн" в концовке встречи отличились Антони Модест (88) и Джон Кордоба (90). На 58-й минуте голкипер "Фортуны" Флориан Кастенмайер отразил удар с пенальти в исполнении Марка Ута.

В стартовый состав "Кёльна" вернулся полузащитник Исмаил Якобс, который отбыл период самоизоляции. В конце апреля игрок сдал положительный тест на наличие коронавируса.

"Фортуна" не может победить в Кёльне с 1989 года, обыграв тогда хозяев со счетом 3:1. С тех пор команда провела семь выездных встреч, четыре из которых завершились вничью, а три - победой "Кёльна".

"Фортуна" с 24 очками после 27 туров занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. "Кёльн" идет на 10-м месте с 34 очками в активе. В следующем матче "Фортуна" сыграет дома с "Шальке", "Кёльн" встретится на выезде с "Хоффенхаймом". Обе встречи пройдут 27 мая.

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария27194480-2861
2Боруссия Д27176474-3357
3Лейпциг27159368-2754
4Байер27165652-3253
5Боруссия М27164753-3452
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0427910833-4337
9Хоффенхайм271061136-4736
10Кельн271041343-4934
11Герта27971139-4834
12Аугсбург27861340-5430
13Унион27931532-4730
14Айнтрахт Ф26841441-4928
15Майнц27831636-6027
16Фортуна27591329-5224
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518

 

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