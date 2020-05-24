"Кёльн" сыграл вничью с "Фортуной" в чемпионате Германии, уступая по ходу встречи два мяча

ТАСС, 24 мая. "Кёльн" сыграл вничью со счетом 2:2 с "Фортуной" из Дюссельдорфа в домашнем матче 27-го тура чемпионата Германии по футболу. Все матчи тура начинаются с минуты молчания в память о скончавшихся от коронавирусной инфекции.
В составе гостей голы забили Кенан Караман (41-я минута) и Эрик Томми (61). За "Кёльн" в концовке встречи отличились Антони Модест (88) и Джон Кордоба (90). На 58-й минуте голкипер "Фортуны" Флориан Кастенмайер отразил удар с пенальти в исполнении Марка Ута.
В стартовый состав "Кёльна" вернулся полузащитник Исмаил Якобс, который отбыл период самоизоляции. В конце апреля игрок сдал положительный тест на наличие коронавируса.
"Фортуна" не может победить в Кёльне с 1989 года, обыграв тогда хозяев со счетом 3:1. С тех пор команда провела семь выездных встреч, четыре из которых завершились вничью, а три - победой "Кёльна".
"Фортуна" с 24 очками после 27 туров занимает 16-ю строчку турнирной таблицы. "Кёльн" идет на 10-м месте с 34 очками в активе. В следующем матче "Фортуна" сыграет дома с "Шальке", "Кёльн" встретится на выезде с "Хоффенхаймом". Обе встречи пройдут 27 мая.
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности - без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|27
|19
|4
|4
|80-28
|61
|2
|Боруссия Д
|27
|17
|6
|4
|74-33
|57
|3
|Лейпциг
|27
|15
|9
|3
|68-27
|54
|4
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|5
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|27
|9
|10
|8
|33-43
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Кельн
|27
|10
|4
|13
|43-49
|34
|11
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|12
|Аугсбург
|27
|8
|6
|13
|40-54
|30
|13
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|14
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|15
|Майнц
|27
|8
|3
|16
|36-60
|27
|16
|Фортуна
|27
|5
|9
|13
|29-52
|24
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18