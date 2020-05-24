Сборная Латвии стала победителем виртуального чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 24 мая. Латвийская команда победила на виртуальном чемпионате мира, который проводила Международная федерация хоккея (IIHF) в своих социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна, однако был отменен из-за пандемии коронавируса. Виртуальный турнир был организован в эти же сроки, а расписание было идентично реальному. Турнир был основан на голосовании болельщиков в официальных аккаунтах IIHF в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и "ВКонтакте".

В финале латвийцы обыграли финнов. В матче за третье место чехи победили словаков. Российская команда завершила выступление на стадии четвертьфинала, уступив чехам.

Первый чемпионат мира по хоккею прошел в 1920 году в рамках Олимпийских игр, с 1930 года турнир проходит ежегодно. До этого чемпионат мира не проводился с 1940 по 1946 год, а также в 1980, 1984 и 1988 годах. Самой титулованной командой является сборная Канады, в активе которой 26 золотых медалей, сборная СССР становилась чемпионом мира 22 раза, России - пять раз. Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии.