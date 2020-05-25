СМИ: "Шанхай Шеньхуа" отказался продлить аренду Игало в МЮ до фактического конца сезона

ТАСС, 25 мая. Китайский футбольный клуб "Шанхай Шеньхуа" отказал английскому "Манчестер Юнайтед" в продлении аренды нигерийского форварда Одиона Игало до фактического завершения сезона в случае его возобновления. Об этом сообщает британское издание Daily Mail .

По информации источника, китайская команда ответила отказом на предложение "Манчестер Юнайтед" о продлении аренды на три месяца и требует, чтобы игрок вернулся по завершении срока действия соглашения, который истекает 31 мая, для подготовки к чемпионату Китая. Сам 30-летний нападающий предпочел бы завершить сезон в составе "Манчестер Юнайтед".

Также отмечается, что "Шанхай Шеньхуа" предлагает Игало продлить контракт на два года (до конца 2023 года) с увеличением зарплаты (в случае переподписания Игало будет получать €446,3 тыс. в неделю).

Игало перешел в аренду в "Манчестер Юнайтед" в минувшее зимнее трансферное окно, он провел за клуб восемь матчей, в которых четырежды отличился и сделал голевой пас.

С 2014 по 2017 год Игало выступал в чемпионате Англии за "Уотфорд". В составе команды он провел 100 матчей в разных турнирах, забил 40 мячей и сделал 11 голевых передач. Также Игало выступал за норвежский "Лин", итальянские "Чезену" и "Удинезе", испанскую "Гранаду" и китайский "Чянчунь Ятай". В составе сборной Нигерии он провел 35 матчей и забил 16 мячей.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции.