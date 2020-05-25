Футболист "Спартака" Гулиев переведен во вторую команду

ТАСС, 25 мая. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Аяз Гулиев переведен во вторую команду "Спартак-2". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Причины перевода 23-летнего игрока не уточняются. Вместо него к тренировкам с основным составом привлечен 18-летний полузащитник Константин Шильцов.

Гулиев является воспитанником "Спартака". В 2018 году он перешел в "Ростов", а в 2019-м был выкуплен "Спартаком" обратно. В текущем сезоне за московский клуб Гулиев провел 15 матчей, не сумев отметиться результативными действиями.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 28 очков после 22 матчей.