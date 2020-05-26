Хоккейный клуб "Югра" намерен приступить к тренировкам в июле

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе распоряжением губернатора Натальи Комаровой режим повышенной готовности и самоизоляции граждан действует до 31 мая.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 мая. /ТАСС/. Клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра" (Ханты-Мансийск) планирует начать тренировки на открытом воздухе в июле, сейчас игроки находятся дома на самоизоляции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе команды.

"Традиционно предсезонка стартует в начале июля и начинается с "земли" - кроссы на открытом воздухе, упражнения на выносливость и скорость, игровые виды спорта, сдача тестов. Будем надеяться, что эпидемиологическая ситуация к этому времени уже нормализуется, и мы сможем начать предсезонную подготовку вовремя", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что предсезонная подготовка пройдет под присмотром медицинской службы клуба и с соблюдением санитарно-гигиенических требований. "Клуб сейчас в отпуске, ребята все находятся дома на самоизоляции. Тренерским штабом подготовлен план индивидуальной подготовки на это время, включающий в себя самотестирование, втягивающий тренировочный микроцикл и основную тренировочную программу, чтобы к предсезонным сборам быть уже в хорошей физической форме", - сказал он.

На вопрос, есть ли случаи коронавирусной инфекции среди хоккеистов "Югры", в пресс-службе ответили отрицательно: "Нет, все здоровы".

В прошедшем сезоне под руководством Вадима Епанчинцева "Югра" заняла пятое место в регулярном чемпионате, набрав 79 очков в 54 играх, провела рекордную победную серию из 15 матчей и впервые со времен участия в ВХЛ прошла первую стадию плей-офф, остановившись при счете 2-2 в четвертьфинальной серии с тюменским "Рубином", после чего сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.