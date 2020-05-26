РПЛ объявила, что все иностранные игроки и тренеры вернулись в Россию

Чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить турнир с 21 июня. 17 мая правительство РФ разрешило спортсменам и тренерам, которые являются гражданами других государств, вернуться в Россию.

ТАСС, 26 мая. Все иностранные игроки и тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) вернулись в Россию. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата - все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны. Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего", - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Также отмечается, что для эффективного взаимодействия с федеральными и региональными органами власти и клубами по вопросам возобновления сезона РПЛ создала оперативный штаб, который возглавил Прядкин.

"Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления Тинькофф-РПЛ", - отметил Прядкин.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. К настоящему моменту почти 5,5 млн человек по всему миру заразились коронавирусом и свыше 345 тыс. умерли.