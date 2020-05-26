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Еврокубки

Баскетбольная Евролига продолжит сотрудничество с Turkish Airlines

Турецкая авиакомпания является титульным спонсором турнира с 2010 года

МОСКВА, 26 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Евролига и авиакомпания Turkish Airlines продолжат сотрудничество и в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Евролиги.

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Турецкая авиакомпания сотрудничает с Евролигой с 2010 года, являясь титульным спонсором турнира.

"У нас крепкие отношения с Turkish Airlines, мы намерены продолжить сотрудничество и после этого лета. Это не меняется", - сказали в пресс-службе.

В понедельник руководство Евролиги приняло решение не доигрывать прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. Также досрочно завершен сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, проводимого под эгидой Евролиги.

В обоих турнирах победители определены не будут. Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: московский ЦСКА, подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

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