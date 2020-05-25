Баскетбол в корзину. Евролига решила не доигрывать сезон

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение не доигрывать прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. Также досрочно завершен сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира, проводимого под эгидой Евролиги.

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В обоих турнирах победители определены не будут. Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. В следующем сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, в числе которых будут и три российских клуба: ЦСКА, "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". До завершения турнира действующий его победитель ЦСКА занимал четвертое место в таблице и уже обеспечил себе место в плей-офф, "Химки" - седьмое, "Зенит" - последнее, 18-е. Еврокубок был приостановлен на стадии четвертьфиналов. Всем участникам этой стадии гарантировано место в турнире в следующем сезоне, поэтому в Еврокубке вновь выступит казанский УНИКС, который в четвертьфинале должен был встретиться с сербским "Партизаном". Новый сезон в Евролиге и Еврокубке планируется начать 1 октября и 30 сентября соответственно. Это первый случай в истории Евролиги, которая проводится с 1958 года, когда турнир не был доигран. До лета 2000 года Евролига называлась Кубком европейских чемпионов и проводилась под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA). Трудное, но верное решение Президент Евролиги Жорди Бертомеу отметил, что это самое трудное решение за 20-летнюю историю турнира. "По независящим от нас причинам мы были вынуждены прервать самый успешный и захватывающий сезон в истории баскетбола в Европе. Два с половиной месяца все заинтересованные стороны лиги сохраняли решимость, но так и не нашли возможность, чтобы провести полный и уникальный сезон для наших болельщиков, чья страсть является движущей силой всех наших усилий", - заявил он.

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По словам президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, Евролига приняла верное решение и интрига нынешнего сезона переносится на следующий. "Мы остаемся в том же представительстве в Евролиге, в Еврокубке. Значит, баскетбольная интрига, которую мы ждали в этом сезоне, переносится на следующий, - сказал Кущенко. - Все клубы с сегодняшнего момента имеют представление, где играют и как формировать команду. И именно сегодня открывается европейский рынок; за игроков, играющих в Европе, начинается борьба". "Очень правильное решение Евролиги. И надо отметить, что пытались до конца спасти сезон. Думаю, что ключевым пунктом стало здоровье всех участников процесса, - отметил Кущенко. - Для Единой лиги ВТБ - это серьезный вызов, впервые в истории три клуба будут представлять нас в двух сезонах подряд, и понятно, что Евролига ошибок не прощает - это очень качественное соревнование". "Химки" и "Зенит" попробуют заново Если ЦСКА, обладающий лицензией "А", чувствует в Евролиге себя комфортно, то два других представителя России, "Зенит" и "Химки", безусловно, довольны решением руководства турнира. "Мы были готовы к любому решению Евролиги. К сожалению, не могли голосовать, так как не являемся обладателями постоянной лицензии. Тем не менее готовы были ко всему, и выбор в пользу завершения этого сезона - наиболее логичный, так как здоровье в приоритете, - сказал генеральный директор "Химок" Павел Астахов. - Пока эпидемиологические службы не могут гарантировать, что мы точно победили эту заразу, был бы большой риск продолжать соревнование".

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