Россия сохранит три места в баскетбольной Евролиге на следующий сезон

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Руководство Евролиги приняло решение сохранить состав участников текущего турнира на следующий сезон, Россия будет представлена тремя клубами. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

"Решено не доигрывать нынешний сезон Евролиги и Еврокубка. При этом все участники турниров сохранятся на следующий сезон. То есть у России останется три представителя в Евролиге", - заявил собеседник ТАСС.

Позднее Евролига подтвердила информацию по поводу российских клубов.

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Турнир был прерван после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных.

Еврокубок был приостановлен на стадии четвертьфиналов. В турнире выступает казанский УНИКС, который в четвертьфинале должен был встретиться с сербским "Партизаном". В предварительном раунде также участвовал краснодарский "Локомотив-Кубань".