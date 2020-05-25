СМИ: сезон баскетбольной Евролиги завершен досрочно

ТАСС, 25 мая. Руководство баскетбольной Евролиги приняло решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель баскетбольного портала Sportando Эмилиано Карчиа.

Совет Евролиги проходит в понедельник. Также отмечается, что принято решение досрочно завершить сезон Еврокубка, второго по значимости европейского турнира.

Ранее издание sdna.gr сообщило, что президент Евролиги Жорди Бертомеу предложил досрочно завершить текущий сезон. Он подчеркнул, что игрокам могут грозить серьезные травмы, и что план возобновления турнира не может быть реализован из-за ряда обстоятельств.

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Руководство турнира примет окончательное решение по поводу нынешнего сезона на совете организации, который проходит в понедельник. Из российских команд в турнире принимают участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит". Турнир был прерван после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных.