В БК "Зенит" рассчитывают, что в следующем сезоне Евролиги клуб выступит более успешно

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Председатель совета директоров петербургского "Зенита" Александр Медведев рассчитывает, что вторая попытка участия клуба в баскетбольной Евролиге будет более успешной. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник руководство Евролиги приняло решение не доигрывать текущий сезон, который ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. При этом было решено сохранить состав участников отмененного турнира на следующий сезон. Из российских команд в сезоне-2019/20 принимали участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и "Зенит".

"С точки зрения сохранения спортивной целостности и равных условий Евролига приняла правильное решение, - сказал Медведев. - "Зенит" получает второй шанс сыграть в Евролиге, и я надеюсь, что вторая попытка будет намного более удачная".

"Говорить о бюджете на сезон еще рано, но теперь понятно, что он будет планироваться с учетом Евролиги", - добавил Медведев.

Евролига была прервана в марте из-за пандемии коронавируса. Турнир был остановлен после 28 матчей регулярного чемпионата из 34 запланированных. "Зенит" занимал 17-е место из 18 в турнирной таблице.