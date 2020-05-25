Кущенко назвал участие трех клубов в будущем сезоне Евролиги вызовом для Единой лиги ВТБ

В понедельник Евролига объявила, что сезон-2019/20 не будет доигран из-за пандемии коронавируса. Евролига была прервана после 28 туров регулярного чемпионата из 34. Из российских команд в турнире принимали участие действующий победитель московский ЦСКА, а также подмосковные "Химки" и санкт-петербургский "Зенит".

"Мы остаемся в том же представительстве в Евролиге, в Еврокубке. Значит, баскетбольная интрига, которую мы ждали в этом сезоне, переносится на следующий, - сказал Кущенко. - Все клубы с сегодняшнего момента имеют представление, где играют и как формировать команду. И именно сегодня открывается европейский рынок. За игроков, играющих в Европе, начинается борьба".

"Очень правильное решение Евролиги. И надо отметить, что пытались до конца спасти сезон. Думаю, что ключевым пунктом стало здоровье всех участников процесса, - отметил Кущенко. - Для Единой лиги ВТБ - это серьезный вызов, впервые в истории три клуба будут представлять нас в двух сезонах подряд, и понятно, что Евролига ошибок не прощает - это очень качественное соревнование".