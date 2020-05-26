Воробьев: Мозякин важен для "Металлурга" и как игрок, и как пример для молодых хоккеистов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нападающий Сергей Мозякин важен для магнитогорского "Металлурга" не только как игрок, но и как пример для молодых хоккеистов команды. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

Во вторник "Металлург" объявил о подписании нового контракта с 39-летним Мозякиным сроком на один сезон.

"Сергей очень важен и как игрок, и как наставник и пример для молодых и новых хоккеистов. Очень важная часть команды, он был, есть и будет полезен ребятам в раздевалке. Но мы не должны отнимать у него игровую часть, он - очень хороший игрок. Набрал 41 очко по системе "гол + пас" в прошлом сезоне", - отметил Воробьев.

"Естественно, это очень важный игрок для нас. Было приоритетом его сохранить. Переговоры долго шли, мы очень рады, что они увенчались успехом", - добавил главный тренер "Металлурга".

Мозякин выступает за "Металлург" с 2011 года. Вместе с командой он дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), за 593 матча в магнитогорском клубе он набрал 662 очка (306+356). До этого он представлял столичный ЦСКА и подмосковный "Атлант". В составе сборной России Мозякин стал чемпионом Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018), двукратным чемпионом мира (2008, 2009), а также по два раза становился серебряным и бронзовым призером мировых первенств.

Мозякин является лучшим бомбардиром (897 очков) и снайпером (405) в истории КХЛ. Помимо этого ему принадлежит множество различных рекордов результативности национального чемпионата. Он дважды признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ.