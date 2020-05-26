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Шахматные турниры

Карякин сравнял счет в матче 1/4 финала шахматного онлайн-турнира с Дубовым

В другой паре чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Уэсли Со
Сергей Карякин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Сергей Карякин
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 26 мая. Россиянин Сергей Карякин обыграл соотечественника Даниила Дубова во втором матче четвертьфинальной стадии турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

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Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы. Россияне обменялись победами белыми и черными фигурами, в "армагеддоне" черными фигурами победу одержал Карякин. В другом четвертьфинальном матче дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен вновь обыграл американца Уэсли Со, дважды победив черными и один раз сыграв вничью.

Для выхода в следующую стадию требуется одержать победу в двух матчах. Карлсен сыграет в полуфинале с американцем Хикару Накамурой, обыгравшим в четвертьфинале Левона Ароняна из Армении. Дубов и Карякин, а также китайцы Юй Янъи и Дин Лижэнь проведут решающие матчи в противостояниях и определят вторую пару полуфиналистов 27 мая.

В турнире стартовали 12 шахматистов. По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли россиянин Александр Грищук, иранец Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и китаец Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.

Теги
Карлсен, МагнусКарякин, Сергей АлександровичШахматные турниры
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