Накамура вышел вперед в четвертьфиналом матче шахматного онлайн-турнира с Ароняном

ТАСС, 23 мая. Американский гроссмейстер Хикару Накамура победил Левона Ароняна из Армении в первом матче в четвертьфинале турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

После четырех партий в рапид счет в матче был равный - 2:2. По итогам дополнительной партии ("армагеддона") победу в матче одержал Накамура, который играл черными фигурами.

В субботу также прошел еще один матч четвертьфинальной стадии - в споре двух шахматистов из Китая по итогам "армагеддона" Юй Янъи обыграл Дин Лижэня (3:2). Для выхода в следующую стадию требуется одержать победу в двух матчах. Следующие матчи между Ароняном и Накамурой, а также между Юй Янъи и Дин Лижэнем пройдут в понедельник.

В воскресенье состоятся первые матчи в других парах четвертьфинала. Россиянин Сергей Карякин встретится с соотечественником Даниилом Дубовым, а чемпион мира норвежец Магнус Карлсен - с американцем Уэсли Со. Вторые матчи в этих парах пройдут 26 мая. В случае равного счета шахматисты проведут третий матч 27 мая.

В турнире стартовали 12 шахматистов. По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли россиянин Александр Грищук, иранец Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и китаец Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.