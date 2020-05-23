Карякин 9 июня проведет шахматный матч с членом экипажа МКС

ТАСС, 23 мая. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проведет шахматный матч с космонавтом Анатолием Иванишиным, который находится на борту Международной космической станции (МКС). Об этом Карякин написал в Twitter .

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"9 июня сыграю в шахматы с космонавтом Анатолием Иванишиным", - сообщил 30-летний Карякин.

Российский шахматист в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодом гроссмейстером в истории. Карякин является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012), по блицу (2016), победителем Кубка мира (2015). В составе сборной России дважды побеждал на командном чемпионате мира (2013, 2019).

В 2016 году Карякин одержал победу на турнире претендентов, в матче за звание чемпиона мира уступил норвежцу Магнусу Карлсену.