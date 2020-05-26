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Футбол в Германии

"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенский клуб увеличил отрыв от преследователя до 7 очков
Ашраф Хакими ("Боруссия") и Томас Мюллер ("Бавария") EPA-EFE/Federico Gambarini
Описание
Ашраф Хакими ("Боруссия") и Томас Мюллер ("Бавария")
© EPA-EFE/Federico Gambarini

ТАСС, 26 мая. Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 на выезде переиграла дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.

Единственный мяч на 43-й минуте забил ударом из-за пределов штрафной полузащитник Йозуа Киммих.

Капитан "Баварии" голкипер Мануэль Нойер провел 400-й матч в Бундеслиге. С момента его дебюта ни один футболист не провел больше встреч в чемпионате Германии. 20 мая 34-летний немец подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три сезона. Перешедший в "Боруссию" зимой 19-летний форвард Эрлинг Холанд был заменен на 72-й минуте встречи из-за повреждения. За 11 матчей в Бундеслиге он забил 10 мячей.

Оба клуба подошли к противостоянию с шестиматчевой победной серией в чемпионате. "Баварии" удалось продлить беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья), чемпион семи последних сезонов не проигрывает с 7 декабря прошлого года.

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"Бавария" упрочила лидерство в чемпионате страны. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали в 28 матчах 64 очка, "Боруссия" идет второй с 57 очками в активе. В следующем туре "Бавария" встретится 30 мая дома с "Фортуной", "Боруссия" на следующий день сыграет в гостях с "Падерборном".

Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Германии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Бавария28204481-2864
2Боруссия Д28176574-3457
3Лейпциг27159368-2754
4Байер27165652-3253
5Боруссия М27164753-3452
6Вольфсбург27109836-3339
7Фрайбург271071035-3737
8Шальке-0427910833-4337
9Хоффенхайм271061136-4736
10Кельн271041343-4934
11Герта27971139-4834
12Аугсбург27861340-5430
13Унион27931532-4730
14Айнтрахт Ф26841441-4928
15Майнц27831636-6027
16Фортуна27591329-5224
17Вердер26561529-5921
18Падерборн27461731-5518
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