"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 26 мая. Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 на выезде переиграла дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.

Киммих обманул Бюрки и эффектным парашютиком закинул за спину кипера Врывайся в прямой эфир. Второй тайм начнется через пару мгновений: https://t.co/mMjzhwW3q4 #БоруссияБавария pic.twitter.com/cn0wa8L9qK

Капитан "Баварии" голкипер Мануэль Нойер провел 400-й матч в Бундеслиге. С момента его дебюта ни один футболист не провел больше встреч в чемпионате Германии. 20 мая 34-летний немец подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три сезона. Перешедший в "Боруссию" зимой 19-летний форвард Эрлинг Холанд был заменен на 72-й минуте встречи из-за повреждения. За 11 матчей в Бундеслиге он забил 10 мячей.

Оба клуба подошли к противостоянию с шестиматчевой победной серией в чемпионате. "Баварии" удалось продлить беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья), чемпион семи последних сезонов не проигрывает с 7 декабря прошлого года.