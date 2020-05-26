"Бавария" победила "Боруссию" в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 26 мая. Мюнхенская "Бавария" со счетом 1:0 на выезде переиграла дортмундскую "Боруссию" в матче 28-го тура чемпионата Германии по футболу. Матч начался с минуты молчания в память о скончавшихся из-за коронавирусной инфекции.
Единственный мяч на 43-й минуте забил ударом из-за пределов штрафной полузащитник Йозуа Киммих.
Киммих обманул Бюрки и эффектным парашютиком закинул за спину кипера— Матч ТВ (@MatchTV) May 26, 2020
Врывайся в прямой эфир. Второй тайм начнется через пару мгновений:https://t.co/mMjzhwW3q4#БоруссияБавария pic.twitter.com/cn0wa8L9qK
Капитан "Баварии" голкипер Мануэль Нойер провел 400-й матч в Бундеслиге. С момента его дебюта ни один футболист не провел больше встреч в чемпионате Германии. 20 мая 34-летний немец подписал новое соглашение с немецким клубом, рассчитанное на три сезона. Перешедший в "Боруссию" зимой 19-летний форвард Эрлинг Холанд был заменен на 72-й минуте встречи из-за повреждения. За 11 матчей в Бундеслиге он забил 10 мячей.
Оба клуба подошли к противостоянию с шестиматчевой победной серией в чемпионате. "Баварии" удалось продлить беспроигрышную серию до 14 матчей (13 побед, 1 ничья), чемпион семи последних сезонов не проигрывает с 7 декабря прошлого года.
"Бавария" упрочила лидерство в чемпионате страны. Подопечные Ханса-Дитера Флика набрали в 28 матчах 64 очка, "Боруссия" идет второй с 57 очками в активе. В следующем туре "Бавария" встретится 30 мая дома с "Фортуной", "Боруссия" на следующий день сыграет в гостях с "Падерборном".
Чемпионат Германии возобновился первым из пяти ведущих лиг Европы после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей, с ограничением в 322 человека на территории арены. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Бавария
|28
|20
|4
|4
|81-28
|64
|2
|Боруссия Д
|28
|17
|6
|5
|74-34
|57
|3
|Лейпциг
|27
|15
|9
|3
|68-27
|54
|4
|Байер
|27
|16
|5
|6
|52-32
|53
|5
|Боруссия М
|27
|16
|4
|7
|53-34
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|10
|9
|8
|36-33
|39
|7
|Фрайбург
|27
|10
|7
|10
|35-37
|37
|8
|Шальке-04
|27
|9
|10
|8
|33-43
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|10
|6
|11
|36-47
|36
|10
|Кельн
|27
|10
|4
|13
|43-49
|34
|11
|Герта
|27
|9
|7
|11
|39-48
|34
|12
|Аугсбург
|27
|8
|6
|13
|40-54
|30
|13
|Унион
|27
|9
|3
|15
|32-47
|30
|14
|Айнтрахт Ф
|26
|8
|4
|14
|41-49
|28
|15
|Майнц
|27
|8
|3
|16
|36-60
|27
|16
|Фортуна
|27
|5
|9
|13
|29-52
|24
|17
|Вердер
|26
|5
|6
|15
|29-59
|21
|18
|Падерборн
|27
|4
|6
|17
|31-55
|18