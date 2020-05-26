ФМБА составило рекомендации для возобновления тренировок сборных команд России

Спортсмены, тренеры и персонал должны быть обеспечены средствами защиты от заражения коронавирусной инфекцией, маски должны меняться каждые два часа. Все контактные поверхности, такие как дверные ручки, выключатели, элементы мебели, должны регулярно дезинфицироваться, а помещения - проветриваться. Места общего пользования, включая тренировочные площадки, должны быть оборудованы санитайзерами для обработки рук.

До отбытия на тренировчную базу все тренеры и персонал должны пройти анкетирование для выявления лиц, недавно контактировавших с больными ОРВИ, даже если коронавирус у последних не был подтвержден лабораторно. В случае контакта с человеком, имеющим симптомы заболевания, с момента контакта необходимо пройти 14-дневный карантин.

Контакты спортсменов будут ограничены лишь тренерами, массажистами и врачами. Сотрудники старше 65 лет, лица, имеющие группу инвалидности вне зависимости от возраста, беременные, лица с такими заболеваниями, как сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, будут исключены из бытового и тренировочного процесса. По прибытии на базу все члены сборных команд будут размещены в одноместных номерах до получения результатов теста на наличие коронавируса, забор материала для теста будет проводиться врачами в номерах.

Тренировочный процесс, а также посещение столовой и других общественных мест будет проходить согласно принципу "Прибыл - сделал дело - убыл" - после завершения мероприятия спортсмены, тренеры и персонал должны без задержки покинуть место общего пользования. Переодеваться перед тренировкой спортсмены должны исключительно в номерах, посещение бань, саун, раздевалок исключено. Групповые тренировки будут проходить в зависимости от размера тренировочного помещения: до 50 кв. м - не более 5 человек; до 100 кв. м - не более 10 человек; до 200 кв. м - не более 25 человек; свыше 200 кв. м - не более 50 человек.

В пятницу на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.