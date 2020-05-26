Сезон НХЛ будет возобновлен в формате плей-офф из 24 команд

ТАСС, 26 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) возобновит сезон в формате плей-офф из 24 команд. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

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Глава лиги объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно. В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд. Точно до четырех побед пройдут финальная и полуфинальные серии, остальные - либо до трех, либо до четырех побед (решение будет принято позднее).

В Восточной конференции лучшие четыре команды - "Бостон", "Тампа", "Вашингтон", "Филадельфия"; в раунде на вылет пройдут серии "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Рейнджерс", "Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус".

На Западе лучшие четыре команды - "Сент-Луис" (действующий обладатель Кубка Стэнли), "Колорадо", "Вегас", "Даллас"; в раунде на вылет пройдут серии "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег".

Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию.

На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее.

Драфт-лотерея пройдет 26 июня, возможно, в два этапа. Самые большие шансы на первый пик получил "Детройт", который по итогам регулярного чемпионата стал худшей командой лиги. Сам драфт состоится по окончании сезона.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Пока не объявлены даже предварительные сроки возобновления турнира. При этом Беттмэн выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате).