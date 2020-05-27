Комиссар НХЛ Беттмэн допустил, что следующий сезон начнется в январе 2021 года

ТАСС, 27 мая. Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует начать следующий сезон в январе 2021 года. Об этом на пресс-конференции заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

Во вторник глава НХЛ объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно. Он был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. Пока не объявлены даже предварительные сроки возобновления турнира.

При этом Беттмэн выразил надежду, что следующий сезон пройдет в полном формате (команды проведут по 82 матча в регулярном чемпионате). Старт нового розыгрыша намечен на январь 2021 года. Лига не хочет совпадать с планируемым началом сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который должен стартовать 25 декабря.

Также Беттмэн заявил, что НХЛ не будет отказываться от проведения "Зимней классики". Традиционный матч регулярного чемпионата на открытом воздухе обычно проходит 1 января. В 2021 году он должен состояться на стадионе "Тарджет Филд" в Миннеаполисе (штат Миннесота), хозяином будет "Миннесота", а ее соперник определится позднее.