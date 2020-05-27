Кубок Стэнли будет разыгран. Участие в плей-офф НХЛ примут 24 команды

ТАСС, 27 мая. Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн во вторник официально объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии коронавируса. НХЛ приостановила сезон 12 марта, но неоднократно заявляла о намерении его доиграть. В случае досрочного завершения чемпионата лига могла бы потерять больше $1 млрд. По этой причине желание владельцев клубов доиграть сезон в любом формате выглядело логичным. НХЛ заранее потребовала у всех команд график занятности арен до конца августа.

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23 мая профсоюз игроков утвердил формат плей-офф из 24 команд в качестве приоритетного варианта при возобновлении сезона. Его поддержали 29 клубов, против выступили только "Каролина" и "Тампа". Решение этих команд удивило, так как "Тампа" до остановки чемпионата занимала второе место в Восточной конференции, а "Каролина" - шестое. При этом последняя в случае завершение сезона могла не попасть в плей-офф. Клубы и игроки НХЛ получают по 50% от общих доходов, данный принцип помогает рассчитывать потолок зарплат. Основные недовольства хоккеисты высказывают по поводу отчислений от контрактов в эскроу (контролирующий доходы игроков фонд - прим. ТАСС). Он необходим, чтобы хоккеисты не получали больше своего выделенного дохода. Если лига заработает достаточно, а доля игроков в этих доходах превысит эскроу, то деньги будут возращены. Эскроу в разные сезоны составлял около 10-15% от зарплаты хоккеиста. Например, в сезоне-2017/18 лига удерживала 11,5%, а после сезона вернула лишние 3,5%. В прошлом сезоне эскроу составил 13,5%. Игроки также платят высокие налоги, поэтому не хотят отдавать такой большой процент лиге. Денежные потери НХЛ несет уже сейчас, эскроу на данный момент составляет 14%. В последнем полном сезоне доходы достигли $5 млрд, однако в текущем розыгрыше у многих хоккеистов были большие подписные бонусы, из-за этого эскроу увеличился. На следующий сезон эскроу должен был составить около 9%, но сейчас это невозможно. В случае досрочного завершения сезона лига понесла бы огромные потери. Формат плей-офф Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил регулярный чемпионат завершенным досрочно. В плей-офф вышли по 12 лучших команд из двух конференций. Так как клубы провели разное количество матчей, места распределялись по наибольшему проценту набранных очков. В первом раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд. Точно до четырех побед пройдут финальная и полуфинальные серии, остальные - либо до трех, либо до четырех побед (решение будет принято позднее).

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В плей-офф смогут принять участие 31 российский хоккеист. Выбранный формат больше всех должен обрадовать игроков "Нью-Йорк Рейнджерс". Команда, за которую выступают лучший российский игрок регулярного чемпионата Артемий Панарин, Павел Бучневич, Игорь Шестеркин и Александр Георгиев, занимала на момент остановки сезона 10-е место и не попадала в число участников Кубка Стэнли. В Восточной конференции первые четыре места заняли "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия". В раунде на вылет пройдут серии "Питтсбург" - "Монреаль", "Каролина" - "Рейнджерс", "Айлендерс" - "Флорида", "Торонто" - "Коламбус". На Западе в четверку лучших команд попали "Сент-Луис", "Колорадо", "Вегас" и "Даллас". В раунде на вылет пройдут серии "Эдмонтон" - "Чикаго", "Нэшвилл" - "Аризона", "Ванкувер" - "Миннесота", "Калгари" - "Виннипег". "Крутая новость, мы очень рады, что так случилось, будем готовиться. Не думаю, что мы увидим хоккей очень высокого качества. В плей-офф победит тот, кто будет более "легким" и лучше подготовится. В такой ситуации нужно психологически хорошо подойти к возобновлению турнира, самым тяжелым будет заново выходить на лед после такой паузы, потому что сейчас нельзя нигде покататься", - отметил в беседе с ТАСС вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Все матчи пройдут в двух городах, по одному на каждую конференцию. На проведение претендуют Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. Окончательное решение о месте проведения матчей будет принято позднее. План возобновления тренировок Матчи плей-офф пройдут без зрителей, если кардинальным образом не улучшится эпидемиологическая обстановка в США. Сроки начала матчей лига пока не объявляла. Команды не возобновили тренировки даже малыми группами по пять человек, закрыта граница между США и Канадой, а многие европейские хоккеисты (около 17% от всех игроков лиги - прим. ТАСС) находятся за пределами Северной Америки. После возвращения их ждет двухнедельный карантин. Тренировочные лагеря откроются не раньше июля - предполагается, что они будут длиться около двух недель, за это время команды проведут по две товарищеские встречи. Таким образом, плей-офф НХЛ может стартовать не раньше августа. Сначала тренировки будут проходить в группах, состоящих максимум из шести человек, только на территории тренировочной базы. Игрокам запрещено пользоваться общественным транспортом и такси для приезда на базу. Хоккеисты должны постоянно использовать маски, исключением является время на ледовой площадке и в спортзале. На льду должны находиться только хоккеисты, тренерскому составу и персоналу клуба запрещено принимать активное участие в процессе. На базы команд не будут допускаться представители СМИ, родственники и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, которые не связаны с тренировочным процессом. За две недели до возобновления тренировок все игроки и персонал уйдут на карантин. За 48 часов до старта занятий они пройдут тестирование на коронавирус. Далее тесты будут проводиться два раза в неделю. В лиге сохраняют надежду на проведение финалов конференций и Кубка Стэнли в городах принимающих в них участие команд, если ситуация с коронавирусом разрешится. "Я тренируюсь по видео со специалистом, в остальное время занимаюсь своими делами - с собакой играю, созваниваюсь с родителями. Если честно, я не знаю, сколько времени надо, чтобы набрать оптимальную форму", - сказал Шестеркин. Овечкин - лучший снайпер чемпионата Так как регулярный чемпионат был объявлен завершенным, определились лауреаты в статистических номинациях. Остановка "регулярки" может повлиять на рекорды Александра Овечкина. За всю карьеру в НХЛ российский нападающий "Вашингтона" забросил 706 шайб. Одной из основных целей россиянина является снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894 гола), теперь решение данной задачи усложняется.

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Однако 34-летний российский форвард в девятый раз подряд стал обладателем "Морис Ришар Трофи" - приз вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил 48 шайб, столько же на счету чешского форварда "Бостона" Давида Пастрняка, с которым он поделит трофей. "Морис Ришар Трофи" вручается с 1999 года. Пастрняк стал первым игроком в истории клуба, который завоевал данную награду. Овечкин в восьми сезонах забрасывал по 50 шайб и более. Это является третьим результатом в истории. По девять раз это удавалось Майку Босси и Уэйну Гретцки. Лучшим бомбардиром чемпионата среди россиян стал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин, набравший 95 (32 шайбы + 63 голевые передачи) очков. Столько же на счету Пастрняка (48+47), однако россиянин опередил чешского хоккеиста, так как провел меньше матчей, что позволило ему в общем зачете занять третье место по итогам сезона. Лучшим же среди всех хоккеистов стал Леон Драйзайтль из "Эдмонтона" (110 очков), второе место занял его партнер по команде Коннор Макдэвид (97). Драйзайтль - первый в истории немецкий хоккеист, выигравший "Арт Росс Трофи".

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Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал лучшим в лиге по количеству побед в регулярном чемпионате (35). Голкиперы "Бостона" финн Туукка Раск и словак Ярослав Галак выиграли приз "Уилльям Дженнингс Трофи". Награда вручается ежегодно вратарю (вратарям), сыгравшему в регулярном чемпионате не менее 25 матчей за команду, пропустившую наименьшее количество шайб. Лидером среди защитников по количеству очков стал американец Джон Карлсон из "Вашингтона, в его активе 75 (15+60) баллов. По итогам регулярного чемпионата "Бостон" стал лучшей командой по количеству набранных очков. В 70 матчах клуб набрал 100 очков. Победителем Западной конференции стал "Сент-Луис", в активе которого 94 очка в 71 встрече. Новый сезон НХЛ может начаться в январе Драфт НХЛ нынешнего года, как сообщил Беттмэн, состоится после окончания регулярного чемпионата. Он пройдет в Монреале. Первое место среди европейских вратарей в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ занимает 17-летний россиянин Ярослав Аскаров. Драфт-лотерея состоится 26 июня. Она может пройти в один или в два этапа. В ней примут участие семь клубов, которые не попали в плей-офф, и восемь команд, проигравших в раунде на вылет. Они разыграют первые три пика. Наибольшие шансы на первый пик есть у "Детройта" (18,5 %), который по итогам регулярного чемпионата стал худшей командой лиги. Вторая фаза лотереи понадобится, если один из трех первых пиков выиграет клуб, продолживший сезон. Тогда между предварительным раундом и первым раундом плей-офф будет проведен второй этап лотереи. В нем будут участвовать только выбывшие после предварительного раунда команды.

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