Российские керлингисты планируют проведение сборов в июле-августе в Кисловодске

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборные России по керлингу планируют провести сборы на базе в Кисловодске в июле-августе. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев.

"Мы планируем сборы в июле-августе на базе в Кисловодске. Там будет готов лед, поэтому сможем проводить тренировки как по ОФП, так и основные. Мы планируем большой сбор с участием всех сборных, в том числе команды керлинга на колясках. Сейчас обсуждаем данный вопрос с министерством спорта", - сказал Свищев.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.