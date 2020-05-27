{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Агент Бабаев заявил, что его клиенты могут уехать в НХЛ по ходу сезона-2020/21

Ранее Бабаев сообщил ТАСС, что вратарь Илья Сорокин, нападающие Дамир Жафяров и Максим Шалунов продолжат карьеру в НХЛ

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Агент Шуми Бабаев рассматривает вариант отъезда своих клиентов в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) по ходу следующего сезона. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее Бабаев сообщил ТАСС, что вратарь Илья Сорокин, нападающие Дамир Жафяров и Максим Шалунов продолжат карьеру в НХЛ. Такое же намерение есть и у защитника ЦСКА Михаила Науменкова. Права на Сорокина, Науменкова и Шалунова в КХЛ принадлежат ЦСКА, на Жафярова - "Торпедо".

На эту тему
Кубок Стэнли будет разыгран. Участие в плей-офф НХЛ примут 24 команды

"У меня есть разные варианты. Один из вариантов, что они часть сезона сыграют в Европе и уедут туда, когда начнется сезон, - сказал Бабаев. - Другой вариант - они могут начать сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ) и потом там играть. Третий вариант - в случае если ЦСКА отдаст кому-то права на ребят, они где-то поиграют за другую команду", - пояснил Бабаев.

Во вторник НХЛ приняла решение доиграть текущий сезон в формате плей-офф из 24 команд, комиссар лиги Гэри Беттмэн также заявил, что следующий сезон может начаться в январе 2021 года. "Проблем с переходом в НХЛ не будет - они поиграют часть сезона, а потом чемпионат НХЛ только начнется. Пока никто официально контракт с клубами НХЛ не подписал, мы ждали развития ситуации и раньше времени ничего не подписывали", - сказал Бабаев.

"Я пересматриваю все варианты, учитывая возможные негативные последствия, пока никаких резких движений не делал. По каждому игроку может быть абсолютно разное решение. Пока ни с одним клубом КХЛ по этим игрокам мы переговоры не вели", - подчеркнул собеседник агентства.

Футбол в России
ФК "Урал" продлил истекающие контракты со всеми игроками, кроме Меркулова и Димитрова
32-летний Димитров решил завершить карьеру
Читать полностью