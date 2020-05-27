ФК "Урал" продлил истекающие контракты со всеми игроками, кроме Меркулова и Димитрова

МОСКВА, 27 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Урал" приняло решение не продлевать рассчитанный до 31 мая контракт с защитником Михаилом Меркуловым, также команду покинет полузащитник Николай Димитров, который решил завершить карьеру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Меркулов выступал за "Урал" с 2015 года. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 20 матчах в разных турнирах, отдав две голевые передачи и получив одну желтую карточку, после зимней паузы он ни разу не выходил на поле. Димитров играл за команду из Екатеринбурга с 2017 года, в 19 играх этого сезона на счету 32-летнего полузащитника два мяча, пять голевых передач и одна желтая карточка.

"Меркулов уйдет по окончании контракта. Соглашение действительно до 31 мая, оставшуюся часть сезона команда уже будет без него. Со всеми остальными, у кого заканчивались контракты, мы продлили соглашения. Исключение - Николай Димитров, он решил завершить карьеру", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Урала".

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Урал" на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Отрыв от зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги составляет 3 очка.