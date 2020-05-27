Дубов обыграл Карякина и вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы. Первый поединок в трех первых партиях выиграл Дубов, затем Карякин сравнял счет по итогам матча из пяти партий. В решающем матче победу со счетом 3-0 одержал Дубов. В полуфинале он сыграет с победителем противостояния между китайцами Дин Лижэнем и Юй Янъи, который продолжается в настоящее время.

ТАСС, 27 мая. Российский гроссмейстер Даниил Дубов победил соотечественника Сергея Карякина в третьем четвертьфинальном матче турнира по быстрым шахматам Lindores Abbey Rapid Challenge. Турнир проводится в онлайн-режиме.

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В другом матче дня чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл американца Уэсли Со и вышел в полуфинал, где встретится с еще одним представителем США Хикару Накамурой.

Полуфинальные матчи пройдут 28-29 мая и, если потребуется, 30 мая.

В турнире стартовали 12 шахматистов. По итогам круговой части восемь лучших игроков вышли в плей-офф, из борьбы выбыли россиянин Александр Грищук, иранец Алиреза Фируджа, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и китаец Вэй И.

Lindores Abbey Rapid Challenge с призовым фондом $150 тыс. - второй турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Победителем первого турнира стал Карлсен. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и Гранд-финала, составляет $1 млн.