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Футбол в Англии

Четыре теста на коронавирус в Английской премьер-лиге дали положительный результат

Имена заразившихся не сообщаются

ТАСС, 27 мая. Четыре случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены среди игроков и персонала клубов Английской премьер-лиги. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

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Имена заразившихся не сообщаются, также остается неизвестным, у футболистов или сотрудников клубов обнаружен коронавирус. Подчеркивается, что всего лига провела 1008 тестов.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса, оставшиеся 92 матча отложены на неопределенный срок. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции.

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