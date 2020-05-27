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Футбол в Англии

Руководство чемпионата Англии по футболу разрешило клубам проводить контактные тренировки

Клубы единогласно проголосовали за это решение
Описание
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ТАСС, 27 мая. Руководство Английской премьер-лиги разрешило командам проводить контактные тренировки. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Клубы единогласно проголосовали за это решение, которое ознаменовало начало второго этапа возобновления чемпионата Англии, приостановленного из-за пандемии коронавируса 13 марта. Клубам разрешено проводить групповые контактные тренировки, но при этом рекомендуется сводить контакты к минимуму. С 19 мая были разрешены индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции.

Регламент организации тренировок на втором этапе был согласован с командами, Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA) и правительством Великобритании. Игроки и персонал команд будут обязаны проходить тестирование на коронавирус два раза в неделю.

18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне.

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