Этап "Формулы-1" в Нидерландах не будет проведен в 2020 году

ТАСС, 28 мая. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Нидерландах не будет проведен в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Гран-при Нидерландов.

Изначально этап на трассе "Зандворт" был запланирован на 1-3 мая, но затем был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Этап в Нидерландах стал четвертым отмененным Гран-при в сезоне-2020, ранее было объявлено, что не состоятся Гран-при Австралии, Монако и Франции, на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября, предполагается, что сезон 2020 года начнется в Австрии в начале июля.