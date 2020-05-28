ХК "Амур" обменял чемпиона мира Плотникова в "Металлург"

ТАСС, 28 мая. Российский нападающий Сергей Плотников стал игроком хоккейного клуба "Металлург" в результате обмена между магнитогорской командой и хабаровским "Амуром". Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".
Плотников подписал контракт с "Металлургом" на два года. Вместо него "Амур" получил нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию. После этого хабаровский клуб и санкт-петербургский СКА произвели обмен - в "Амур" отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, за них СКА получил Спиридонова и права на Замулу.
Плотников второй раз за последний месяц сменил команду, 16 мая он покинул СКА, перейдя в "Амур". 29-летний нападающий является воспитанником "Амура". За СКА Плотников выступал с сезона-2016/17, став обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, форвард провел 52 матча за СКА, в который набрал 31 очко (10 шайб + 21 результативная передача).
Плотников также играл за ярославский "Локомотив" и клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" и "Аризона". Всего в КХЛ форвард провел 591 матч в регулярных чемпионатах и плей-офф, набрав 325 очков (137+188), в НХЛ на его счету 45 игр, в которых он набрал 3 (0+3) очка.
В составе сборной России Плотников стал чемпионом мира в 2014 году, а также серебряным (2015) и трижды бронзовым (2016, 2017, 2019) призером мировых первенств.