ХК "Амур" обменял чемпиона мира Плотникова в "Металлург"

ТАСС, 28 мая. Российский нападающий Сергей Плотников стал игроком хоккейного клуба "Металлург" в результате обмена между магнитогорской командой и хабаровским "Амуром". Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

Плотников подписал контракт с "Металлургом" на два года. Вместо него "Амур" получил нападающих Егора Спиридонова и Владимира Бутузова, защитника Савелия Ольшанского, права на защитника Егора Замулу и нападающего Дениса Смирнова, а также денежную компенсацию. После этого хабаровский клуб и санкт-петербургский СКА произвели обмен - в "Амур" отправились нападающие Илья Каблуков и Максим Карпов, за них СКА получил Спиридонова и права на Замулу.