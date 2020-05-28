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Футбол в России

Футболист Рами обратится в ФИФА и CAS из-за долгов клуба "Сочи" перед ним

Ранее адвокат игрока заявил о том, что "Сочи" не выполняет контрактные обязательства перед его клиентом, из-за чего игрок может покинуть команду
Адиль Рами Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Адиль Рами
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами обратится в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за долгов клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" перед ним. Об этом ТАСС заявил агент 34-летнего футболиста Рубен Косо Руис.

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Рами перешел в "Сочи" в феврале 2020 года на правах свободного агента. До вызванной пандемией коронавируса паузы в РПЛ защитник не провел за команду из Краснодарского края ни одного матча. В среду адвокат игрока Жюль Планк заявил французскому изданию L'Equipe о том, что "Сочи" не выполняет контрактные обязательства перед его клиентом, из-за чего игрок может покинуть команду.

"Контракт с "Сочи" расторгнут, - сказал Руис. - Знаю, что клуб утверждает то, что он платил зарплату Адилю Рами. Это ложь! "Сочи" не заплатил ни одного евро".

"Сочи" не платил Адилю зарплату за февраль, март, апрель и май. Мы говорили, о том, что у клуба есть 15 дней для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Вчера этот срок подошел к концу. Теперь мы обратимся в ФИФА и CAS", - заявил агент игрока.

Предыдущей командой французского защитника был турецкий "Фенербахче", с которым он расторг контракт 21 февраля. Ранее Рами выступал за французские "Этуаль", "Лилль", "Марсель", испанские "Валенсию", "Севилью" и итальянский "Милан". В составе сборной Франции футболист стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и серебряным призером чемпионата Европы - 2016.

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