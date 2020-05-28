Нифонтова: отмена "Шелкового пути" стала разумным решением в нынешних обстоятельствах

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Организаторы ралли-рейда "Шелковый путь" приняли разумное решение об отмене гонки в 2020 году, но сейчас им нужно сохранить внимание спонсоров к мероприятию для успешного проведения ралли-рейда в будущем. Такое мнение ТАСС высказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

В четверг организаторы "Шелкового пути" объявили об отмене гонки в 2020 году. Десятый по счету ралли-рейд должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но из-за пандемии коронавируса организаторы изменили маршрут. Планировалось, что ралли-рейд пройдет только по территории России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля. Юбилейная гонка также являлась этапом чемпионата мира по кросс-кантри ралли Международной мотоциклетной федерации (FIM) и этапом Кубка мира по ралли-рейдам Международной автомобильной федерации (FIA).

"На самом деле отмена "Шелкового пути" была ожидаемой, ничего удивительного тут нет. Проводить гонку по сильно сокращенному маршруту просто "для галочки"? Границы еще не открыты, гонщики еще не готовы. В том режиме, в котором сейчас все происходит, абсолютно разумное решение все отменить и перенести уже на следующий год, нормально подготовить маршрут", - сказала Нифонтова.

"Отмена гонки в этом году никак не скажется на ее популярности. Сейчас все организаторы пострадали, и нужно задуматься о том, как все сохранить, чтобы на следующий год у мероприятия остались спонсоры. Но, думаю, все это возможно", - добавила собеседница агентства.

Нифонтова является чемпионкой мира по кросс-кантри Международной мотоциклетной федерации 2015 года и вице-чемпионкой ралли-рейда "Дакар" - 2017 в женском зачете. В январе 2019 года она стала первой гонщицей, прошедшей "Дакар" без технической поддержки. В июле 2019 года Нифонтова снялась с ралли "Шелковый путь" из-за травмы, полученной в результате аварии на четвертом этапе.