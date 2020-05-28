Чагин: ограничения из-за пандемии не позволяют завершить подготовку ралли "Шелковый путь"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Руководитель ралли-рейда "Шелковый путь" Владимир Чагин отметил, что ситуация с ограничениями, введенными в большинстве регионов России из-за пандемии коронавируса, не позволила завершить подготовительные мероприятия и провести гонку в 2020 году. Комментарий Чагина приводит пресс-служба "Шелкового пути".

В четверг руководство ралли-рейда "Шелковый путь" объявило, что многодневная гонка не состоится в 2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Изначально десятый по счету "Шелковый путь" должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, но позднее из-за пандемии организаторы изменили маршрут. Планировалось, что он будет проходить только по территории России, участники должны были стартовать в Москве на Красной площади 3 июля и финишировать в Казани 11 июля.

"Мы ответственно подходим к организации гонки и осознаем, что ситуация в мире по-прежнему очень непростая, - заявил Чагин. - В большинстве регионов России продолжают действовать карантинные меры, ограничено международное авиационное и наземное сообщение, не сняты ограничения на проведение спортивных соревнований. Учитывая сложившуюся ситуацию, завершение подготовительных мероприятий и проведение ралли не представляется возможным".

"Здоровье и безопасность людей - наш главный приоритет. После вынужденной паузы мы с еще большей энергией возьмемся за организацию гонки следующего года и сделаем все, чтобы она стала незабываемым событием для наших участников", - добавил Чагин.

Международное ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года в условиях разнообразных маршрутов и ландшафтов, ранее оно не проводилось только в 2014 и 2015 годах. С 2016 года мероприятие поменяло формат, став трансконтинентальным марафоном, трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина. В прошлом году ралли "Шелковый путь" стартовало 6 июля в Иркутске, маршрут гонки составил 3,5 тыс. км и завершился 16 июля в китайском Дуньхуане на северо-западе КНР. Всего участники преодолели 10 этапов, впервые в истории пробега был введен мотоциклетный зачет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142.