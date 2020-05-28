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Допинг в спорте

РУСАДА не приступает к тестированию из-за отсутствия согласований с властными структурами

Гендиректор агентства Юрий Ганус заявил, что быстрейшее восстановление допинг-тестирования важно не только для РУСАДА
Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус Артем Геодакян/ТАСС
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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено возможности возобновить допинг-тестирование спортсменов по причине того, что пока не может согласовать с федеральными структурами режим тестирования в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

Российское антидопинговое агентство с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено.

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"РУСАДА готово возобновить допинг-тестирование. Я каждый день общаюсь с руководителем отдела тестирования, и он мне подтверждает, что мы уже второй день вынуждены переносить миссии. Мы пока не получили разрешений на перемещение между регионами, у нас нет подтверждения со стороны федеральных структур по режиму тестирования и организации допуска. Все это сдерживает возобновление допинг-тестирования", - сказал Ганус.

"Мы обратились в Роспотребнадзор и получили ответ, что наши вопросы они не могут регулировать. Мы обратились в Министерство спорта РФ и пока не получили ответ. Но я хочу заметить, что быстрейшее восстановление допинг-тестирования важно не только для РУСАДА", - считает руководитель агентства.

Ганус напомнил, что меньше чем через месяц должен возобновиться чемпионат России по футболу. "Спортсмены входят в тренировочный процесс. А РУСАДА должно раньше на тестирование выходить. По идее, спортивные власти всех уровней должны тревожиться за то, что мы не возобновляем тестирование, и проявлять заинтересованность", - заметил собеседник ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 379 051 случай заражения, выздоровели 150 993 человека, умерли 4 142.

Теги
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