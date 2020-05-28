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Футбол в Англии

СМИ: чемпионат Англии по футболу возобновится 17 июня

Сезон возобновится матчами "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд"
Описание
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 28 мая. Клубы Английской премьер-лиги согласились возобновить прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон 17 июня. Об этом сообщает газета Independent.

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Сообщается, что такое решение было принято в ходе видеоконференции большинством клубов АПЛ. Сезон возобновится матчами "Манчестер Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд", 19 мая планируется провести встречу между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед".

Лига продолжает проводить тесты на наличие коронавируса, всего проведено 1008 тестов и выявлено 12 случаев заражения среди игроков и персонала команд.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Таблицу чемпионата возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. 18 мая министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Оливер Дауден заявил, что национальный чемпионат может быть возобновлен в июне. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные. 

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Великобритания
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