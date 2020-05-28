Владельцы абонементов и фанаты ФК "Уфа" получат приоритет в получении билетов на матчи РПЛ

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владельцы абонементов и активные болельщики футбольного клуба "Уфа" получат приоритет в получении билетов на матчи Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из столицы Башкортостана Шамиль Газизов.

В четверг Российский футбольный союз (РФС) получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей РПЛ. На первоначальном этапе стадионы смогут принять число болельщиков, ограниченное 10% от их вместимости. "Уфа" проводит домашние игры на стадионе "Нефтяник", вместимость которого составляет 15 132 зрителя. Таким образом, на играх команды после возобновления турнира смогут присутствовать не более 1 513 болельщиков.

"Мы только приветствуем то, что зрители будут на футболе - без них это не то. Мы сделаем все возможное, связанное с санитарными нормами", - сказал Газизов.

"Как будут распределяться билеты между болельщиками? Это, однозначно, будут держатели абонементов и болельщики с секторов активной поддержки. Что касается гостевых болельщиков, по горячим следам ответить сложно", - добавил гендиректор "Уфы".

В четверг клуб из Уфы анонсировал акцию, в результате которой болельщики команды могут разместить свои фотографии на трибунах стадиона "Нефтяник" во время домашних игр. "На трибунах будут и фотографии болельщиков, и реальные зрители", - отметил представитель руководства "Уфы".

Сезон в премьер-лиге из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Уфа" занимает девятое место в таблице, набрав 27 очков.