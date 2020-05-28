Дюков: опыт запуска РПЛ поможет возобновить все футбольные соревнования в стране

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Опыт запуска чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России поможет возобновить остальные футбольные соревнования. Об этом заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в сообщении организации, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В четверг Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России по футболу со зрителями при условии, что заполняемость трибун не должна превышать 10%.

"Нашим ключевым приоритетом остается безопасность, поэтому рассчитываем, что клубы будут ответственно относиться к исполнению регламента. Конечно, главная задача - в дальнейшем возобновить все футбольные соревнования при безусловном соблюдении мер защиты от вируса: Футбольной национальной лиги (ФНЛ), Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), любительские соревнования, детско-юношеский спорт. Опыт с запуском РПЛ и Кубка России нам в этом поможет", - заявил Дюков.

Также он поблагодарил за содействие правительство РФ и премьер-министра Михаила Мишустина. "Я хотел бы поблагодарить правительство РФ и лично премьер-министра Михаила Мишустина за поддержку возобновления турниров РПЛ и Кубка России. Благодаря активной совместной работе с Роспотребнадзором, с Министерством спорта и с правительством РФ нам удалось согласовать регламент возобновления, вернуть из-за границы легионеров, решить ряд других вопросов, необходимых для перезапуска футбола в стране", - заключил глава РФС.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.