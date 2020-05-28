УЕФА: решение о рестарте сезона в РПЛ со зрителями находится в компетенции властей и РФС

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) воздерживается от оценки решения доиграть сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) со зрителями, этот вопрос находится в компетенции властей страны и Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

В четверг РФС получил согласование от Роспотребнадзора на возобновление тренировок и матчей РПЛ. На первоначальном этапе стадионы смогут принять число болельщиков, ограниченное 10% от их вместимости.

"Это дело соответствующих российских властей и Российского футбольного союза. Поэтому у УЕФА нет комментариев на этот счет", - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА в ответ на вопрос об оценке решения доиграть сезон чемпионата России - 2019/20 со зрителями на трибунах.

Сезон в премьер-лиге из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.