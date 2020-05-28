Заразившийся коронавирусом футболист Баринов сообщил, что чувствует себя хорошо

ТАСС, 28 мая. Сдавший положительный тест на коронавирус футболист московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что находится в хорошем самочувствии. Об этом он заявил на своей странице в Instagram .

В четверг по результатам тестов инфекция была выявлена у Баринова, а также футболистов "Локомотива" Антона Коченкова, Романа Тугарева и Тимура Сулейманова.

"Я чувствую себя очень хорошо, надеюсь, что скоро это закончится и приступлю к тренировкам с командой", - сказал Баринов.

Футболисты "Локомотива" в четверг начали тренировочный сбор для подготовки к возобновлению чемпионата России, прерванного из-за пандемии коронавируса. Сбор проходит на подмосковной базе клуба в Баковке.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 41 очко, отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет девять баллов.