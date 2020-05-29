Гимнаст Найдин, ранее госпитализированный из-за коронавируса, присоединился к сборной РФ

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Гимнаст Сергей Найдин, госпитализированный в начале апреля в одну из подмосковных больниц с подозрением на заражение коронавирусом, вернулся в расположение сборной России на базу "Озеро Круглое". Личный тренер спортсмена Сергей Степаненко заявил ТАСС, что гимнаст, у которого в апреле коронавирус не подтвердился, 29 мая вновь пройдет тестирование.

Найдин был отправлен в больницу Солнечногорска из учебно-тренировочного центра "Новогорск" 1 апреля, в этот же день вся команда была вынуждена покинуть базу. Позднее стало известно, что второй тест спортсмена на коронавирус оказался отрицательным. Коронавирус подозревали также у главного тренера сборной России Андрея Родионенко, однако два повторных теста оказались отрицательными. 13 апреля Найдин был выписан.

"Сергей заехал на базу вчера, сегодня ему предстоит тестирование на коронавирус", - сказал Степаненко. Он добавил, что в случае успешного тестирования Найдин будет допущен в тренировочный зал, где уже возобновила подготовку к сезону мужская сборная.

Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике заехали на "Озеро Круглое" 24 мая. По итогам тестирования ни у кого из спортсменов коронавирус не был выявлен, после чего они смогли приступить к тренировкам.